У Андреевской церкви обвалились ступени

Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за работ по укреплению ее конструкций, сообщается на интернет-портале газеты «Новая».

Как рассказал изданию настоятель Андреевской церкви Митрофорный Протоиерей о. Виталий (ДАНЬЧАК), возле церкви обвалились ступеньки и теперь все запланированные обряды проводят в помещении УАПЦ у Михайловского собора.

«Мы просили не закрывать храм во время ремонта паперти, а проложить кладку от лестницы до входа. Нам обещали это сделать, но потом отказались», - пожаловался он, добавив, что вместо обещанных двух недель священнослужители останутся «без крыши над головой» больше месяца.

«Нас даже не пустили в церковь, чтобы забрать журнал записей на проведение обрядов, и мы не можем предупредить людей об их отмене», - подчеркнул отец ВИТАЛИЙ.

По словам начальника стройучастка Сергея СТАДНОГО, об обусловленной дате о закрытии церкви строители предупредили Владыку за три недели специальным письмом. Сейчас в храм можно попасть лишь по строительным лесам. Ни о каком мостике для посетителей не может быть и речи - это опасно, утверждают строители. Они прогнозируют, что все работы на объекте будут завершены максимум за пять недель.