В общежитиях Тернополя разрешили остаться лишь сиротам и иностранцам

В общежитиях Тернополя остались на проживание 486 студентов-сирот и иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации, руководитель областной государственной противоэпидемической комиссии Федор ШЕВЧУК.

По его данным, в общежитиях Тернопольского государственного медицинского университета сейчас проживают 332 студента (12 сирот, 314 иностранцев и 6 работающих студентов), Тернопольского государственного технического университета – 100 студентов из числа сирот и иностранцев, Тернопольского национального экономического университета – 38 (5 сирот и 33 иностранца), Тернопольского национального педагогического университета – 15 (все – сироты).

“Эти студенты постоянно находятся под контролем администрации учебных заведений и под наблюдением медиков”, – заверил Ф.ШЕВЧУК.

Все остальные студенты уехали домой сразу после объявления карантина в вузах 28 октября.