Погода на завтра: сухо и холодно

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах местами 10-12° мороза, на юге Крыма 1-6° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в южной части 3-8° тепла.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.