Погода на завтра: сухо и холодно
13:18, 01 ноября 2009Общество
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На севере и в Карпатах местами до 10-12° мороза
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах местами 10-12° мороза, на юге Крыма 1-6° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в южной части 3-8° тепла.
В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.
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