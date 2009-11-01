Из-за гриппа киевский вокзал будут мыть каждые 2 часа

05:28, 01 ноября 2009
Общество
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Железная дорога начала профилактику

Юго-Западная железная дорога принимает профилактические меры по предотвращению распространения вируса гриппа А/Н1N1.

Об этом УНИАН сообщили в административной службе Юго-Западной железной дороги.

В частности, на железной дороге и в структурных подразделениях железной дороги созданы оперативные штабы по предотвращению распространения вируса гриппа.

В сообщении отмечается, что Юго-Западная железная дорога выделила средства на приобретение необходимого количества защитных масок, дезинфицирующих и моющих средств. Проводники пассажирских и пригородных поездов формирования вагонных участков станций Киев-Пассажирский, Жмеринка, Хмельницкий, моторвагонного депо Фастов, билетные кассиры вокзалов железной дороги, работа которых непосредственно связана с обслуживанием пассажиров, работают в защитных масках.

На главном вокзале столицы – станции Киев-Пассажирский – осуществляются противоэпидемические мероприятия, установлены графики влажной уборки всех помещений вокзала через каждые два часа с применением дезинфицирующих моющих средств.

Юго-Западная железная дорога установила порядок обработки салонов вагонов и моторвагонного подвижного состава дезинфицирующими и моющими средствами. В стирально-гладильном цехе вагонного участка станции Киев-Пассажирский введена технология санитарной обработки постельного белья.

Медицинские работники Юго-Западной железной дороги проводят разъяснительную работу об опасности заболевания вирусом, о средствах личной защиты и порядке действий в случае выявления у граждан симптомов заболевания.

На вокзалах и станциях Юго-Западной железной дороги, в вагонах пассажирских и пригородных поездов формирования Юго-Западной железной дороги обеспечена звуковая и визуальная информация для населения об опасности заболевания вирусом гриппа и о средствах личной защиты.

На вокзале станции Киев-Пассажирский и транзитных вокзалах Винница, Козятин, Жмеринка, Хмельницкий, Чернигов, Нежин, Дарница, Коростень, Житомир, Белая Церковь, Фастов, Мироновна, Бердичев, Конотоп при медицинских пунктах созданы передвижные медицинские бригады, которые оказывают необходимую помощь пассажирам.

 

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