Тимошенко о гриппе, карантине, процентах и жестких мерах

В Украине уже подтверждены 14 случаев заболения “калифорнийским” гриппом. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в своем телеобращении.

“Это очень опасное заболевание, которое может угрожать жизни людей. В связи с этим правительство объявило эпидемиологическое положение, но паниковать не нужно”, - сказала премьер-министр.

Она отметила, что на сегодня в Украине зарегистрированы 187 тысяч случаев заболевания гриппом. “Далеко не все острые респираторные заболевания являются “калифорнийским” гриппом. Например, из 187 тысяч людей, с начала года заболевших в нашей стране гриппом, только 14 на эту минуту признаны больными “калифорнийским” гриппом”, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, лишь около 1 процента заболеваний “калифорнийским” гриппом имеют летальный исход.

Глава правительства напомнила, что в Украине объявлен высший уровень эпидемической опасности. В связи с этим введен трехнедельный карантин во всех учебных заведениях, запрещено проведение массовых мероприятий, введен жесткий “масочный режим”, а также усилены противоэпидемические меры в аэропортах, метрополитене, на границе и т.д.

Ю.ТИМОШЕНКО признает, что в Украине введены жесткие противоэпидемические меры. “Но эти меры значительно жестче, чем реальные угрозы пандемии. Правительство решило, что это именно тот случай, когда лучше сделать больше, чем что-то проглядеть”, – отметила премьер.

Она призвала граждан отказаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, а при первых симптомах гриппа немедленно обращаться к врачам.