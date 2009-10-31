Мэр Одессы отменил занятия в школах

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ распорядился об отмене занятий в школах до 9 ноября и призвал горожан к осторожности из-за эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, в обнародованном сегодня заявлении Э.ГУРВИЦ отметил: «Создалась реальная угроза переноса эпидемии вирусного заболевания из западных областей Украины в Одессу. С учетом этого я распорядился отменить занятия в городских школах до 9 ноября».

Впрочем, «мы пока не знаем, что будет в течение ближайшей недели, - уточнил он, - поэтому возможно, что занятия будут отменены до особого распоряжения».

Кроме того, добавил Э.ГУРВИЦ, «я предложил решить вопрос целесообразности проведения занятий руководителям высших учебных заведений».

По словам мэра Одессы, «в ближайшие дни будет сделано всё возможное, чтобы в случае выявления заболевших людей при выходе из аэропорта, авто- и железнодорожного вокзалов их без промедления определяли в лечебные учреждения города».

Также даны указания руководству горуправления здравоохранения о создании необходимых условий оказания оперативной медицинской помощи.

«Кстати, уже есть подозрения насчет опасности заболеваний некоторых больных в Одессе, - отметил Э.ГУРВИЦ. - Поэтому я хотел попросить всех жителей Одессы и гостей города беречь себя - соблюдать предосторожности, меньше бывать в ближайшие дни в многолюдных местах, развлекательных заведениях».