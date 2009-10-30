Со 2 ноября Укрпромбанк прекращает выплаты физлицам

"Укрпромбанк" со 2 ноября останавливает все выплаты денежных средств физическим лицам в связи с переводом вкладов физических лиц в «Родовид Банк».

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что для выполнения указанной задачи временная администрация "Укрпромбанка" осуществила все предусмотренные действующим законодательством Украины процедуры совместно с Национальным банком Украины и Кабинетом министров Украины. В результате было принято решение о переводе обязательств по вкладам физических лиц, о чем было подписано совместное Постановление Кабмина и Нацбанка от 7 октября 2009 №1133.

«Во исполнение вышеупомянутого Постановления в "Укрпромбанке" зафиксирован суммарный размер обязательств перед физическими лицами, готовится передача этих обязательств в государственный банк (ПАО «Родовид Банк») в полном объеме, независимо от размера вклада. В связи с этим в "Укрпромбанке" со 2 ноября 2009 года будут остановлены все выплаты денежных средств физическим лицам», - говорится в пресс-релизе.

В "Укрпромбанке" созданы специальные рабочие группы и выполняются все возможные действия для скорейшего перевода обязательств перед физическими лицами в государственный банк и начала выплат в нем. Информация о выплатах депозитов физическим лицам будет предоставлена в ближайшее время путем размещения объявлений на территории филиалов и отделений "Укрпромбанка".

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 10,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 13,136 млрд. грн., обязательства – 12,018 млрд. грн., уставный капитал - 0,836 млн. грн., собственный капитал - «минус» 1 млрд. 795 млн. грн.

Банк закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком 3,7 млрд. грн., прибыль в 2008 году составила 17,912 млн. грн.

Участниками ООО «Укрпромбанк» являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.