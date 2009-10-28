На какие деньги лечить дипломатов?
00:35, 28 октября 2009Общество
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Министр приказал разобраться
Расходы на лечение сотрудников посольства Украины в США, у которых подозревают заболевание гриппом А/Н1N1 (свиной грипп), в полном объеме профинансированы посольством за счет средств Стабилизационного фонда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
В то же время, по сообщению СМИ, речь идет о легкой форме заболевания у троих детей сотрудников посольства, которые посещали школу. В МИД сейчас уточняют эту информацию.
Также в пресс-службе МИД отметили, что министр иностранных дел Украины дал поручение о проработке вопроса финансирования расходов на медицинское страхование сотрудников зарубежных дипломатических учреждений.
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