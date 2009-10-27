На Тернопольщине от «неизвестного гриппа» умерли уже 7 человек

Информацию о летальных случаях на Тернопольщине среди больных гриппом сегодня, 27 октября, во время пресс-конференции подтвердил начальник главного управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Богдан Онискив. По его словам на понедельник, 26 октября на Тернопольщине умерли семь человек.

Медики связывают эти смерти с осложнениями, которые вызваны гриппом, пишет Zaxid.net. Впрочем по словам господина Онискива, практически все умершие – молодые, физически здоровые люди, которые не имели проблем со здоровьем.

За прошлую неделю лишь в самом городе Тернополе с симптомами заболевания неизвестным гриппом к врачам обратилось почти 6 тысяч человек. Однако, происхождение вируса до сих пор неизвестно.

"Тип гриппа можно определить только по полутора неделям, - говорит господин Онискив, – окончательные результаты должны прийти из Лондона".

По его словам, тернопольские врачи уже проводят исследование, однако, нужно несколько дней, чтобы получить чистый вирус, а затем результаты будут проверять украинские и английские научные работники. Лишь тогда можно будет что-то сказать о вирусе, с которым врачи имеют дело.

Господин Богдан объясняет катастрофическую ситуацию именно в Тернополе тем, что там много эмигрантов, которые могли завезти вирус из-за границы. Он заверил, что это не связано с мусором, ситуацию полностью контролируют, а больницы получили препараты из Министерства, - лекарство под названием Тамифлю.