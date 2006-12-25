Кому досталась миллионная пенсионная карта «ПриватБанка»

Владельцем миллионной пенсионной карты, выпущенной КБ «ПриватБанк», стал житель Житомира, генерал-майор в отставке Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Пенсионного фонда Украины Валентин КОРОНИВСКИЙ и председатель Правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ вручили обладателю карты сертификат о выпуске миллионной карты, пенсионную и кредитную карты, а также подарок - плазменный телевизор.

Справка УНИАН. КБ «Приватбанк» является уполномоченным банком по выплате пенсий с 2000 года. На сегодняшний день банком выпущено 1 млн. пенсионных карт.

На сегодняшний день КБ «ПриватБанк» эмитировал свыше 11,7 млн. пластиковых карт. Национальная сеть банковского обслуживания “ПриватБанка” включает более 2 280 филиалов и отделений, 3 364 банкомата и 24 198 POS-терминалов по всей Украине.