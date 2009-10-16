По делу Лозинского задержаны еще три человека

По уголовному делу против бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, обвиняемого в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, на днях задержаны три человека, имеющие отношение к преступлению и основному фигуранту.

Об этом газете «Сегодня» сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

«ЛОЗИНСКОГО СБУ и МВД еще не нашли и не очень-то ищут, - сказал член следственно-оперативной группы. - А этих троих взяли. Подробностей пока не раскрываем. Вот арестуем - тогда будут».

Подельники экс-депутата - бывший начальник Голованевского райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ и прокурор района Евгений ГОРБЕНКО, по словам следователя, остаются в СИЗО.

Е.ГОРБЕНКО пытался обжаловать постановление о взятии его под стражу, но суд жалобу отклонил.