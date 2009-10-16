В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области объявили штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, сегодня, а также 17-18 октября на высокогорье Закарпатской области объявляется лавиноопасность.

По этому поводу ГУ МЧС в Закарпатской области рекомендует местным жителям и туристам воздержаться от восхождения в горы и соблюдать правила личной безопасности.