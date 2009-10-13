Взрыв в Днепропетровске: погиб известный бизнесмен (фото)

Сегодня в Днепропетровске, по адресу ул. Харьковская, 4а, произошел взрыв. Погиб один человек.

Причиной взрыва газа, который произошел около 9.00, стал наезд грузового автомобиля КамАЗ на газопровод низкого давления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Днепрогаз», отметив, что из-за повреждения газовой трубы у дома № 4 по ул. Харьковской произошел взрыв. В этот момент у дома находился мужчина, который погиб на месте.

На месте происшествия работают бригады службы аварийно-восстановительных работ МЧС и ОАО «Днепрогаз», идет проверка близлежащих газопроводов. Ведется расследование.

Подача газа в этом районе прекращена до окончательного выяснения обстоятельств.

Как сообщает днепропетровское агентствоИА «Новый мост», по предварительной версии, причиной взрыва послужило покушение на известного днепропетровского бизнесмена Вячеслава БРАГИНСКОГО.

Официально в днепропетровской милиции УНИАН не сообщили никаких подробностей, однако сам факт того, что «какой-то взрыв был», подтвердили.

В пресс-службе МЧС Украины также заявили, что на данный момент ожидают официальной информации от регионального управления.

Как сообщает днепропетровское агентство ИА «Новый мост», взрыв прогремел напротив ночного клуба «Лабиринт» неподалеку от дома В.БРАГИНСКОГО.

В.БРАГИНСКИЙ занимал пост генерального директора Международной строительной компании «Украина-Канада». По информации информагенства, МСК «Украина-Канада» занималось строительством жилого комплекса «Олимпик-2», в котором должны были получить жилье 170 днепропетровских семей, пострадавших от взрыва на Мандрыковской, 127 два года назад.

Фото УНИАН