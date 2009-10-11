Грищенко: Россия сегодня не может навязывать нам свою модель развития

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Константин Грищенко заявил в субботу в эфире Радио Свобода, что проблемы в отношениях с Россией, которые сегодня есть, связаны с абсолютно разными системами развития общества в этих двух странах.

«В России – это, по-видимому, система жесткой вертикали, котрая определена исторически. Украина является очень ярким воплощением того, что было во время казацкой демократии, когда лидеры между собой публично соревнуются за булаву. Разные подходы, разное отношение, разная оценка того, что разрешено в обществе», – считает он.

Но ни одна соседняя страна не может диктовать очень близкой, очень этнически или исторически дружественной стране, нации, как ей строить свою внутреннюю жизнь, сказал Константин Грищенко: «Не может Россия сегодня навязывать нам свою модель развития, поскольку она у них базируется совсем на других принципах..».

Непризнание Украиной Косово, а также Абхазии и Южной Осетии Константин Грищенко считает правильным: «В обоих случаях правильно. Ни в коем случае ни Косово, ни Абхазию, ни Южную Осетию мы признавать не должны».

Он также говорит, что Вооруженные силы Украины способны защитить свое государство, если украинское правительство будет достаточно их финансировать.

«Это не те Вооруженные силы, которые имеют небольшие государства по другим периметрам России. Украина, как государство, у которого 47 миллионов жителей, где есть Вооруженные силы, которые сегодня несмотря на все недофинансирование состоят из наиболее профессиональных офицеров, сержантов и солдат, она способна себя защитить», – считает Константин Грищенко.

Но, отметил он, это не значит, что не нужно искать систему общеевропейской безопасности, которая бы отвечала интересам Украины