До сих пор горят поля Бортнической станции аэрации под Киевом

На иловых полях Бортнической станции аэрации ОАО «Киевводоканал» продолжается ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 08.00 11 октября ликвидирован пожар травяного настила на площади около 5,2 га (за сутки - 1,2 га). Продолжается ликвидация остальных очагов возгорания на площади около 2,8 га путем подтопления.

По данным СЭС Дарницкого района Киева и СЭС Бориспольского района, наличие в воздухе вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций. Дальнейшего распространения возгорания и угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина пожара – поджог сухой травы неизвестным лицом.

Как сообщал УНИАН, пожар на иловых полях Бортнической станции аэрации возник в ночь на 6 октября.