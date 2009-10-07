В Одесский морской порт прибывают танкеры с каспийской нефтью

ОАО «Укртранснафта» начало реализацию проекта по поставкам нефти из альтернативных источников (стран Каспийского региона) на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и стратегических коммуникаций ОАО «Укртранснафта».

В сообщении отмечается, что реализация данного проекта производится на выполнение «Программы диверсификации источников поставок нефти в Украину на период до 2015 года», утвержденной постановлением КМУ от 8 ноября 2006 года №1572.

В частности, в первых числах октября в Одесский морской торговый порт прибыли два танкера с легкой каспийской нефтью объемом 80 тыс. тонн каждый.

Нефть из первого танкера уже отгружена в резервуары нефтебазы, определены количественные и качественные параметры нефти, завершается процедура таможенного оформления. Началась подготовка к транспортировке системой Приднепровских магистральных нефтепроводов ОАО «Укртранснафта».

Разгрузка второго танкера ожидается в ближайшие два дня. Кроме того, планируется прибытие еще одного (третьего) танкера объемом 80 тыс. тонн нефти.

Компания отмечает, что нефть будет поставляться для потребностей ЗАО "Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ), который обратился в Министерство топлива и энергетики с просьбой помочь в решении вопроса относительно обеспечения поставок нефти на НПЗ путем заключения долгосрочных договоров на транспортировку нефти из каспийского региона системой магистральных трубопроводов ОАО «Укртранснафта».

«Двухлетняя нефтяная блокада Кременчугского НПЗ (51% акций в собственности государственной компании НАК «Нафтогаз Украины») с российской стороны очередной раз досказала острую необходимость диверсификации источников поставок нефти на территорию Украины, которая полностью отвечает энергетической стратегии Украины», - подчеркнул председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО.

Напомним, с октября 2007 года ОАО «Укртранснафта» не осуществляет транспортировки российской нефти сорта Urals на Кременчугский НПЗ из-за отказа российской стороны поставлять сырье для переработки на заводе.

С другой стороны, использование системы Приднепровских магистральных нефтепроводов исключительно в традиционном южном направлении, как это предлагает Одесский НПЗ, является экономически неэффективным для ОАО «Укртранснафта», поскольку загрузка нефтепровода не превышает 15%.

При таких условиях главной задачей ОАО «Укртранснафта», как оператора магистральной системы нефтепроводов Украины, является создание условий для максимального обеспечения поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие мощности.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% акций предприятия принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».