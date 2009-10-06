Межбанк открылся падением доллара и евро
11:18, 06 октября 2009Общество
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Вчера Нацбанк на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3260/8,3720 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2785/0,2805, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,2440/12,3085. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4723/1,4725 (понедельник – 1,4622/1,4624).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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