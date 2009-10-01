Предприниматели будут участвовать в управлении Житомирской областью

В Житомирской области предпринимателей будут привлекать к управлению регионом.

Как сообщили УНИАН в прес-службе Житомирской облгосадминистрации, губернатор Юрий ЗАБЕЛА подписал соответствующее распоряжение.

Согласно этому документу, утверждено Положение о региональном отраслевом совете предпринимателей - постоянно действующем консультационно-совещательном органе при ОГА. Теперь предприниматели области смогут принимать участие в подготовке проектов тех решений органов исполнительной власти, которые касаются государственной регуляторной политики.

Распоряжением Ю.ЗАБЕЛЫ утвержден состав двух отраслевых советов предпринимателей - по вопросу производства и по вопросу торговли и оказания услуг. Эту работу в Житомирской ОГА будет координировать заместитель губернатора Игорь ОРЛОВ, а обеспечивать организационно - областное представительство Госкомпредпринимательства.