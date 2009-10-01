Парковка подорожает из-за новых правил от Тимошенко?

Утверждение новых правил парковки приведет к подорожанию услуг. К такому заключению пришел еженедельник «Комментарии:», проанализировав проекты правительственных постановлений «Об утверждении Правил парковки транспортных средств» и «Об утверждении порядка формирования тарифов на услуги по содержанию мест платной парковки транспортных средств», которые Кабмин намерен утвердить на ближайших заседаниях.

Одна из главных новаций — внедрение расчетов за услуги парковки исключительно через паркоматы. По мнению экспертов, опрошенных изданием, это повлечет за собой значительное повышение тарифов на парковку.

«Стоимость одного паркомата — около 70–100 тыс. грн. Если мы обслуживаем 100 площадок, то это, как минимум, 7–10 млн. грн. расходов. Каждая полоска, проведенная на асфальте, — 15 грн., установка каждого знака — 500 грн. А еще должны быть разные информационные таблицы со схемами, тарифами, правилами. В целом это еще столько же — около 10 млн. грн. Повышение тарифов даже до 5 грн. маловато», — объяснил «Комментариям:» директор харьковского КП «Муниципальная парковка» Юрий КУЗНЕЦОВ.

Кроме того, в новых правилах парковки предлагается официально разрешить блокировать колеса автомобилей неплательщиков.

В соответствии с проектами документов, парковщик, не найдя талона об оплате на лобовом стекле автомобиля, имеет право «препятствовать выезду автомобиля». Способы препятствия — шлагбаум и стационарный блокиратор колеса. Если автомобилист решительно отказывается платить, парковщик в присутствии двух свидетелей составляет акт о правонарушении, где указывает также стоимость предоставленных услуг. Акт передается в суд для принудительного взыскания этой суммы. Кроме того, в таком случае может взыскиваться еще и штраф за нарушение правил парковки, поскольку такая возможность предусмотрена ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После составления акта автомобиль должен быть разблокирован.

Впрочем, отмечает еженедельник, эта норма противоречит решению Минюста, который еще в апреле признал незаконным установление блокираторов на колеса. Суть документа ведомства сводилась к тому, что коммунальщики не имеют права ограничивать граждан в использовании собственного имущества. Это могут делать лишь правоохранительные органы после решения суда.