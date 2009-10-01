Таможня забрала яхту стоимостью 8 миллионов

Николаевские таможенники изъяли яхту стоимостью 8 млн. грн., которая своевременно не покинула украинские воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, сотрудники таможни во время осуществления оперативно-контрольных мероприятий установили, что парусная яхта «Aнна» под флагом Белиза (Центральная Америка) в установленный срок не вывезена из Украины и находится на территории ОАО «Судостроительный завод «Лиман» в зоне деятельности Николаевской таможни.

По данным пресс-службы, “еще в июле прошлого года из румынского порта Сулина в Одесский порт (зона деятельности Южной таможни) прибыла яхта, которая принадлежала одной из компаний Белиза. Матрос яхты (гражданин Молдовы) на основании поручения, полученного от компании - хозяина яхты, дал обязательство об обратном вывозе судна до июля 2009 года. В октябре прошлого года яхту переправили в Николаев. Матрос, который не вывез яхту за пределы таможенной территории Украины в установленный срок, по-видимому, считал, что обе таможни о ней забыли, следовательно попробовал обойти закон”.

По данному факту работники Николаевской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам статей 348 (нарушение обязательства об обратном вывозе товаров) и 330 (неподача таможенному органу документов, необходимых для осуществления таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.