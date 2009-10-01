Fitch снизило рейтинг Нафтогаза до «ограниченного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «С» до «RD» - ограниченный дефолт.

Об этом сказано в сообщении Fitch, обнародованном на сайте агентства.

В сообщении отмечается, что оба рейтинга помещены в список Rating Watch.

Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. на уровне «C».

Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям компании находится на уровне «RR4».

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. Fitch понизил рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» с «СС» до «С».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.