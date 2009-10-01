Россия повысила экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую сырую нефть с 1 октября увеличивается до 240,7 долларов за тонну, на светлые нефтепродукты - до 174,5 долларов за тонну, на темные - до 94,0 долларов за тонну.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает РИА "Новости".

В сентябре экспортная пошлина на нефть Urals составляла 238,6 долларов, пошлина на светлые нефтепродукты - 173,1 доллар за тонну, на темные нефтепродукты - 93,2 доллара за тонну.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 долларов за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе и сентябре пошлина опять повышалась.

Сейчас средняя цена на российскую нефть колеблется в районе 70 долларов за баррель: так, с 15 августа по 14 сентября, по данным мониторинга Минфина РФ, она составила 69,58 долларов за баррель.