В Житомире Госгорпромнадзор отключил 80 лифтов

В Житомире Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 80 лифтов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального отделения Госгорпромнадзора в Житомирской области.

Запрет связан с отработкой лифтами предельного срока эксплуатации - свыше 25 лет.

Также в сообщении подчеркивается, что в данный момент ни одно из проверенных управлением Госгорпромнадзора лифтовых предприятий Житомира не имеет разрешения на эксплуатацию лифтов.