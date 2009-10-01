В Житомире Госгорпромнадзор отключил 80 лифтов
08:39, 01 октября 2009Общество
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Разрешений нет ни на один
В Житомире Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 80 лифтов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального отделения Госгорпромнадзора в Житомирской области.
Запрет связан с отработкой лифтами предельного срока эксплуатации - свыше 25 лет.
Также в сообщении подчеркивается, что в данный момент ни одно из проверенных управлением Госгорпромнадзора лифтовых предприятий Житомира не имеет разрешения на эксплуатацию лифтов.
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