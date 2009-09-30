Минюст выносит на обсуждение проект закона «О местном референдуме»

Министерство юстиции выносит на общественное обсуждение проект закона «О местном референдуме».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА, проект будет обсуждаться во второй раз, с учетом итогов первого обсуждения законопроекта в декабре-январе 2008 года.

В целом, по словам министра, проект закона воспринят общественностью положительно как направленный на создание дополнительных гарантий реализации права территориальных общин на непосредственное волеизъявление, а, следовательно, участие граждан в решении вопросов местного значения.

Следствием обсуждения стало усовершенствование Министерством юстиции положений проекта закона касающихся, в частности, субъектов регистрации инициативной группы по местному референдуму и назначения местного референдума, вопросов агитации местного референдума, порядка проведения местного референдума в административно-территориальных единицах с незначительной численностью населения.

Министр отметил, что местный референдум является важным институтом непосредственной демократии, который позволяет гражданам Украины, проживающим на территории соответствующей административно-территориальной единицы, реализовать право на принятие решений по важнейшим вопросам местного значения.

Однако, по словам министра юстиции, реализация этого конституционного права не нашла сегодня надлежащего законодательного обеспечения. Одно время Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах» сыграл значительную роль в реализации гражданами Украины права принимать решение по важнейшим вопросам местного значения.

Однако, сегодня, отметил Н.ОНИЩУК, данный закон частично не соответствует Конституции Украины и делает невозможной эффективную реализацию конституционного права граждан на участие в местных референдумах.

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua).

Замечание и предложения к проекту будут приниматься до 29 октября 2009 года по адресу: г. Киев, ул. Городецкого, 13, Министерство юстиции, Департамент конституционного и административного права.