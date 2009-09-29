На луганской шахте обвалилась порода: ранены трое горняков
11:38, 29 сентября 2009Общество
859 0
Причина аварии устанавливается
Вчера в 9.35 в селе Георгиевка Лутугинского района Луганской области на шахте „Лутугинская” ГП „Луганскуголь” на горизонте 568 м в результате обрушения породы пострадали трое горняков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Причина аварии устанавливается. Поисково-спасательные работы вели подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter