Еврейские организации возмущены отелем на месте Бабьего Яра

Решение властей Киева построить гостиницу на месте трагедии в Бабьем Яру вызвало шок у представителей еврейских организаций.

Согласно одобренному плану, к чемпионату Европы по футболу 2012 года будут построены 30 отелей, и один из них – в Бабьем Яре, где в начале Второй мировой войны (точнее 29-30 сентября 1941 г. - УНИАН) были расстреляны почти 34 тысячи евреев.

В израильском центре Симона Визенталя заявили, что план киевских чиновников является проявлением "крайней нечувствительности" к памяти покойных, сообщает Би-Би-Си.