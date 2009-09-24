Еврейские организации возмущены отелем на месте Бабьего Яра
23:26, 24 сентября 2009Общество
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"Крайняя нечувствительность"
Решение властей Киева построить гостиницу на месте трагедии в Бабьем Яру вызвало шок у представителей еврейских организаций.
Согласно одобренному плану, к чемпионату Европы по футболу 2012 года будут построены 30 отелей, и один из них – в Бабьем Яре, где в начале Второй мировой войны (точнее 29-30 сентября 1941 г. - УНИАН) были расстреляны почти 34 тысячи евреев.
В израильском центре Симона Визенталя заявили, что план киевских чиновников является проявлением "крайней нечувствительности" к памяти покойных, сообщает Би-Би-Си.
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