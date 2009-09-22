Днепропетровская милиция ищет таланты

Для начальника областного МВД вопрос создания ансамбля песни и танца – среди первоочередных. Чтобы набрать коллектив из двенадцати участников, в городе проводят кастинг. Главное условие – иметь танцевальные и певчие способности.

Среди милиционеров таланты есть, но желающих немного. Заработная плата в ансамбле всего тысяча четыреста гривен. Поэтому руководство объявило конкурс среди населения. Участникам коллектива обещают трудоустройство, милицейские звания и гарантируют социальные выплаты. Кроме того, будущий коллектив будет выступать не только на Днепропетровщине, но и будет гастролировать по соседним областям.

Во время кастинга конкурсанты демонстрировали свои творческие способности, танцевали канкан и народные танцы, исполняли популярную и джазовую музыку. Отобрать одареных участников оказалось непросто. Уже пора готовить репертуар к празднованию Дня милиции, а подходящих кандидатур только шесть. Однако от своих замыслов руководство областного МВД не откажется. Поэтому кастинг в эдакую правоохранительную "фабрику звезд" еще продолжается.

Владимир Биденко, заместитель начальника ГУ УМВД в: Днепропетровской области «Чтоб повысить имидж сотрудника милиции, чтоб народ знал, что милиция стоит не только на страже порядка, но и, как другие граждане Украины, может создавать концертные программы. Милиция всегда с народом».

ICTV