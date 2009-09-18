Эксперт считает, что инвесторы отзовут свои заявки на покупку ОПЗ

Потенциальные инвесторы ОАО «Одесский припортовый завод», скорее всего, откажутся от участия в приватизационном конкурсе в связи с существованием указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и ряда судебных тяжб, которые приостанавливают конкурс по продаже 95,56% акций предприятия.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

«Потенциальные инвесторы четко осознают имеющиеся высокие риски, вытекающие из отмены судебными органами продажи государственного пакета акций ОПЗ, и не хотят оказаться в ситуации, когда внесенная ими залоговая сумма будет на длительный срок обездвижена и фактически выведена из их оборотных средств", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, даже в случае, если правительство вопреки указу Президента и решениям судов все же решится на продажу госпакета акций ОПЗ, имеется высокая вероятность признания как самого конкурса, так и его результатов недействительными.

«Следствием этого будет невозможность для инвестора вступления во владение 95,567% акций ОПЗ и даже использования спорных акций в качестве предмета залога под привлечение банковского кредита", - подчеркнул В. БУТКО.

Подтверждением невозможности проведения эффективной приватизации завода, по мнению эксперта, являются факты отказа потенциальных покупателей крупных российских компаний «Еврохим» и «СИБУР-Минудобрения» от участия в данном конкурсе.

Кроме того, отметил эксперт, неприемлемыми для инвесторов являются объявленные Фондом госимущества условия проведения конкурса по приватизации ОПЗ. В частности, труднореализуемым является дополнительное требование по обеспечению ОПЗ природным газом по ценам, которые корреспондируют с ценами на продукцию этого предприятия на мировом рынке. Более того, ряд условий конкурса ограничивают возможности потенциального инвестора по оптимизации деятельности предприятия, снижению издержек и обеспечению рентабельной деятельности ОПЗ.

«В условиях экономической рецессии не выглядят выполнимыми и требования в отношении размеров инвестиций, которые новый владелец обязан потратить на модернизацию предприятия в течение пяти лет», - сказал В. БУТКО.

Он также отметил, что единственным правильным выходом из сложившейся ситуации является перенос приватизационного конкурса по госпакету акций ОПЗ на 2010 год.

«Ожидаемая стабилизация политического и экономического положения, прояснение спорной ситуации путем вынесения справедливых судебных решений, обязательная актуализация Фондом госимущества условий по проведению приватизационного конкурса по ОПЗ создадут в следующем году условия для эффективной продажи крупнейшего производителя азотных удобрений солидному стратегическому инвестору и позволят привлечь крупную сумму в государственный бюджет Украины», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, – несмотря на Указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» вынес определения, которыми в обеспечение исковых требований запретил Фонду госимущества и конкурсной комиссии осуществлять действия, связанные с продажей госпакета акций ОПЗ.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.