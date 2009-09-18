Темы языка и религии на время выборов нужно запретить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН категорически против того, чтобы вопросом объединения украинских церквей занимались политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал во время общения с жителями Луцка.

По убеждению председателя ВР, объединения украинских церквей возможно лишь на канонической основе и на основе согласия церквей.

«Я категорически против, чтобы вопросом объединения церкви занимались политики», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он подчеркнул, что приветствует усилия, направленные на начало переговорного процесса между конфессиями украинской церкви.

В.ЛИТВИН считает, что “церковь на нынешнем этапе Украины могла бы быть главным фактором морали, фактором объединения общества”. “К величайшему сожалению, в украинской церкви нет фигуры, которая была бы одинаково авторитетной для всех политиков и граждан в Украине”, - отметил председатель Верховной Рады.

В то же время В.ЛИТВИН высказал мнение, что «язык, межнациональные проблемы и религия - это те темы, которые должны были бы быть запрещены в Украине на избирательном этапе».

«Не нужно делать из этих вопросов политику», - отметил руководитель парламента.