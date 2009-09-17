Правительство внесло в парламент Госпрограмму на 2010 год

Правительство внесло в Верховную Раду Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте парламента.

В документе отмечается, что правительство прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 3,7%. При этом, по отношению к 2009 году рост сельского хозяйства составит 6,1%; промышленности – 3,4%; строительства – 8,3%; торговли и ремонта автомобилей, бытовой техники - 6,4%; сферы транспорта и связи – 3%; услуг финансовых посредников – 8,6%.

Кроме того, в программе указано, что на протяжении 2010 года правительство планирует проводить работу в рамках проекта «Заем на политику развития (системный заем – ЗПР)». Ориентировочная сумма займа – до 500 млн. долл., которые предоставляются для финансирования бюджета. В III-IV квартале 2010 года планируется проведение консультаций со Всемирным банком о завершении подготовки проекта и соответствующем пакете документов.