Балога призывает Ющенко реагировать на заявления о взятках на Банковой

Лидер партии “Единый Центр”, бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО отреагировать на заявления о том, что чиновники Секретариата Президента раздают государственные награды за взятки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По словам В.БАЛОГИ, сегодня в средствах массовой информации в адрес Секретариата Президента было выдвинуто очень серьезное обвинение в том, что за награждение государственными наградами чиновники берут многомиллионные взятки. “Эти упреки нуждаются в немедленной и компетентной реакции руководства Секретариата, поскольку бросают тень на репутацию главы государства”, – заявил В.БАЛОГА.

По его словам, опубликованные в СМИ данные должны стать основанием для тщательного внутреннего расследования, к которому стоит привлечь правоохранительные органы. В.БАЛОГА заявил, что, по сути, сегодня достоянием общественности стали кричащие примеры коррупции, которая поразила главный государственный офис страны, а это автоматически подрывает общественное доверие к Президенту В.ЮЩЕНКО, который с первых дней своей каденции провозгласил решительное наступление на коррупцию.

"Подтверждение обнародованных сведений будет означать, что первое лицо государства не предотвратило коррупционные метастазы в собственной канцелярии. Именно поэтому необходимо расследование, которое или установит факт торговли наградами, или развеет все грустные предположения. Опровержений в духе "сам дурак", с которыми уже выступили представители Секретариата, явно недостаточно. Надо, чтобы в этом вопросе о своей позиции заявили первые лица ведомства", – убежден экс-глава Секретариата.

В.БАЛОГА считает, что результаты служебного расследования должны быть объявлены для СМИ, а, следовательно, и для общественности. По его словам, “если Секретариат Президента будет убежден в своей безукоризненности, надо защищать репутацию в суде. С другой стороны, авторам публикации также следует представить свои доказательства, которые легли в основу подготовленной публикации”.

"Дело слишком серьезное, чтобы спускать его на тормозах. Обе стороны - Секретариат и СМИ - должны продемонстрировать свою честность и ответственность, поскольку в данном случае речь идет не о частном деле, а о реноме государства и Президента", - убежден лидер “Единого Центра”.

Как сообщалось, народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО в интервью газете “Сегодня” обвинил чиновников Секретариата Президента в раздаче государственных наград за деньги. "На любую награду, в том числе наивысшую – звание Героя Украины, существует своя такса. Все это знают, но вслух не говорят, понимая, что доказать факт очень тяжело, если вообще возможно", – заявил он.