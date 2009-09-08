Милиция вмешалась в долговой конфликт на сахарном заводе

Сотрудники Кировоградской милиции не допустили массовых беспорядков на территории Новоукраинского сахарного завода.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Кировоградской области.

Как отмечается в сообщении, 7 сентября в средствах массовой информации был обнародован материал с заявлением лидера партии "Гражданское движение Украины" Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, в котором речь шла об инциденте, связанном с рейдерским захватом сахарного завода, принадлежащего ООО "Агро-Гарант-Сахар" (город Новоукраинка Кировоградской области).

Конфликт возник 5 сентября в связи с наличием нескольких долговых обязательств предприятия перед финансовыми и коммерческими структурами и с рейдерством не имел ничего общего, говорится в сообщении.

В частности, из-за долгов ООО "Агро-Гарант-Сахар" перед одним из банковских учреждений по решению суда и с целью обеспечения исковых требований продукция предприятия, составлявшая залоговую стоимость, оказалась под арестом и была закрыта и опечатана печатью банковского учреждения на территории его складов.

В тот день директор другой коммерческой структуры Днепропетровской области пытался получить эту же продукцию согласно договору залога. Для этого он в сопровождении наемных работников прибыл на предприятие и сорвал замки и печати с дверей указанных помещений.

Администрация сахарного завода на место происшествия вызвала работников милиции, которые действовали согласно своим полномочиям по фиксации правонарушений, охране общественного порядка и недопущении массовых беспорядков.

"Работники милиции категорически отрицают обвинения относительно их участия в конфликте на стороне какой-либо из сторон, а также призывают представителей отдельных политических сил не устраивать собственных пиар-кампаний путем вмешательства в хозяйственные споры между коммерческими структурами", - отметили в милиции Кировоградской области.

В то же время в УМВД отметили, что права собственности на имущество, хранящееся на складах предприятия, участникам правовых отношений придется решать споры в судебном порядке и исключительно в рамках действующего законодательства.

Работники милиции, налоговой милиции и прокуратуры проведут проверку деятельности Новоукраинского сахарного завода.

На сегодня конфликт урегулирован, помещение предприятия находится под совместной охраной работников милиции, завода и банковских учреждений, говорится в сообщении.