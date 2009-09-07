В Одессе поставили памятник Остапу Бендеру

В Центральном городском саду Одессы рядом с памятником Кисе Воробьянинову, занятому, согласно роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", сбором пожертвований, появился памятник великому комбинатору Остапу Бендеру.

Как передает корреспондент УНИАН, Бендер, исполненный художником Сергеем ТОЛКЕЕВЫМ, следит за выручкой, собираемой К.Воробьяниновым у входа в ресторан «У Печескаго».

Обе скульптуры, изготовленные на средства местных предпринимателей, на вид «бронзовые», на самом деле изготовлены из гипса. Поэтому работники ресторана заносят их под крышу здания в случае ненастной погоды, а также вечером, чтобы предотвратить возможные попытки охотников за металлоизделиями отбить и украсть части скульптур.

Примерно за сотню метров от памятников Бендеру и Воробянинову, на Дерибасовской улице, находится разыскиваемый ими двенадцатый стул, к которому нужно пройти через Горсад. Позже, как обещает администрация ресторана, здесь также появится еще один персонаж романа - Паниковский.