Тимошенко выдвинула 5 требований Черновецкому

Блокирование трибуны и президиума Киевсовета будет продолжаться до удовлетворения всех пяти требований, выдвинутых депутатами межфракционного депутатского объединения “Демократический Киев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время брифинга в Киевсовете лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая прибыла на пленарное заседание вместе с почти всеми народными депутатами из своей фракции, чтобы поддержать демократические силы Киевсовета.

Она сообщила, что депутаты Киевсовета, в частности БЮТовцы, выдвигают 5 требований к мэру и его окружению. По ее словам, первое требование – отменить необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги; второе – установить прозрачные процедуры передачи в аренду коммунального имущества или продажи земли. “Мы не хотим допустить сегодня голосования более 100 участков земли, внесенных в повестку дня, и которые полностью решаются в теневом режиме”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Третье требование оппозиционеров - вернуть банк “Хрещатик” Киеву; четвертое – отменить решение о создании коммунальных предприятий “Жуков остров”, “Труханов остров”, которые, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня практически переданы “в определенные руки своих людей”, что практически лишило киевлян мест отдыха; пятое требование – пригласить прокурора или даже генпрокурора, чтобы он доложил по уголовным делам против тех лиц, которые 7 декабря на заседании сессии избили двух депутатов Киевсовета.

“Пока эти 5 требований не будут удовлетворены, и пока мы не получим результата, мы разблокировать Киевсовет не будем. Потому что если наша политическая сила не станет сегодня на защиту киевлян, ничего, к сожалению, доброго от этой Киевсовета ожидать не придется. Потому что на базе определенных преференций для определенных депутатов создана машина для голосования – 70 депутатов, которая будет принимать “одобрямс” по любым вопросам, касающимся их лоббистских интересов”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что депутаты займут жесткую позицию.