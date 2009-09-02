Части Донецка грозит затопление

В Донецке стоит угроза затопления части города из-за аварийного состояния трубопровода.

Об этом сообщили на государственном угольном предприятии «Шахта им. Горького», расположенном на территории города Донецка. Так, руководство этой шахты обратилось к Донецкому городскому председателю Александру ЛУКЬЯНЧЕНКО с просьбой помочь в решении вопроса о снятии ограничения в электропотреблении в часы утреннего и вечернего максимумов во избежание экологической катастрофы.

«Обращение к городским властям связано, прежде всего, с необходимостью устранения аварии на территории ОАО «Донецккокс», участившимися случаями аварийных остановок оборудования шахты и возможными экологическими последствиями для региона в целом», - поясняется в сообщении.

12 августа 2009 года на территории ОАО «Донецккокс» произошла утечка воды. После вскрытия сбросного коллектора шахтных вод шахты «Центрально-Заводская» было обнаружено наличие многочисленных утечек из-за коррозии трубопровода, срок эксплуатации которого на сегодняшний день составляет около 50 лет. Проведение ремонтно-восстановительных мероприятий в месте аварии возможно лишь при полной остановке водоотливного комплекса шахты «Центрально-Заводская». В этом случае оборудование шахты им. М. Горького не сможет обеспечить откачку суммарного притока воды.

Ситуация усугубляется тем, что износ оборудования водоотливного комплекса шахты давно достиг своего предела, и из-за коррозии металла и отложения солей водоотливные ставы находятся в аварийном состоянии. Финансирование предприятия осуществляется государством на крайне низком уровне. Денежных средств недостаточно не только для замены, устаревшего оборудования и водопроводов, но и погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

«Так как в часы утреннего и вечернего максимумов энергосистемы ограничено потребление электроэнергии, то этот дополнительный приток воды может привести к затоплению горизонтов шахты Горького и значительной территории города Донецка» - отметил директор ГП «Шахта им. Горького» Василий ЦИОНЕНКО.

Справка УНИАН. ГП «Шахта им. Максима Горького» - комплекс из 3 шахт, две из которых (шахта Ц-Заводская, шахта №11) работают только в водоотливном режиме. Максимальный общий объем откачиваемой воды по 3 шахтам составляет 1598 кубометров в час.

Шахты сбиты между собой горными выработками и объединены в одну общую производственную схему. Общий объем откачиваемой воды по 3 шахтам составляет: максимальный 1598 кубометров в час, нормальный 1523 кубометров в час, что вынуждает содержать 7 мощных водоотливов, исключающих подтопление центральной части города, соседних шахт, имеющих между собой гидрогеологическую связь.