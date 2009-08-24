Россия обвиняет украинцев в участии в боевых действиях в Южной Осетии

На стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов УНА-УНСО, сообщает Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.

«В ходе расследования уголовного дела по фактам геноцида и массовых убийств граждан Российской Федерации на территории Южной Осетии получены и задокументированы неопровержимые доказательства участия на стороне грузинских вооруженных формирований представителей украинской националистической организации УНА-УНСО», - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКП РФ.

В ходе следствия в помещениях центра «антитеррор» МВД грузинского анклава, расположенного на территории села Ачабети Цхинвальского района, сообщает СКП РФ, обнаружены: полевая форма, личные вещи, фотографии и иные документы бойцов названной украинской националистической организации, а также «боевые приказы руководства МВД анклава о закреплении автотранспорта за представителями УНА-УНСО».

«В рамках расследования уголовного дела, отмечено в сообщении, получена информация о том, что на стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов украинской националистической организации УНА-УНСО, в том числе по фамилиям ШАПОВАЛ, КУЧЕРЕНКО, ШЕВЧЕНКО, МАТВЕЮК, ЖЕЛТОКОНЬ. Кроме того, в ходе операции по принуждению Грузии к миру были захвачены ракетно-зенитные комплексы «БУК-М» и «ОСА-АКА», имеющие украинскую маркировку. Согласно полученным в ходе следствия документам указанные ракетно-зенитные комплексы проходили регламентное техническое обслуживание на украинских оборонных заводах в мае 2008 г., то есть за два месяца до начала боевых действий в Южной Осетии», - говорится в сообщении СКП РФ.

В сообщении также отмечается, что «для выяснения всех обстоятельств участия представителей украинской националистической организации УНА-УНСО и представителей Вооруженных Сил Украины на стороне грузинских вооруженных формирований СКП РФ направил соответствующий запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины, ответ на который, по вине украинской стороны, до настоящего времени не получен».