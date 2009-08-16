В Скадовске пройдут детские "Черноморские игры"

19-25 августа в Скадовске Херсонской области состоится ХІ Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Скадовского городского совета.

В рамках фестиваля состоится конкурс среди 22 вокалистов, соревнование танцевальных коллективов, карнавальное шествие, шоу воздушных змеев, конкурс рисунков на стенах и скульптур на песке, графити и вечерние развлечения. Впервые, в рамках "Черноморских игр", состоится фестиваль пляжных игровых программ.

В гала-концерте будут принимать участие Тина КАРОЛЬ, ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ.

Цель фестиваля "Черноморские игры" - поиск и развитие талантливых детей в Украине. Участие в конкурсах бесплатное, что дает возможность привлечь детей из малоимущих семей, сирот и жителей сельской местности.