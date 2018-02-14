Украинский шоумен после голых протестов выехал из Украины и будет просить убежища в Европе

Шоумен Антин Мухарский решил уехать из Украины после принятия закона об усилении ответственности неплательщикам алиментов.

Украинский шоумен и общественный деятель Антин Мухарский выехал из Украины и намерен попросить политического убежища в одной из страны Европы.

Об этом он в среду, 14 февраля, написал на своей странице в Facebook.

"Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища", - заявил Мухарский.

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По его словам, он решил уехать из Украины после принятия закона об усилении ответственности неплательщикам алиментов. Также Мухарский жалуется, что его сделали "главным злостным алиментщиком страны".

Шоумен уверяет, что не имеет долгов перед своими детьми. Он обвинил свою вторую бывшую жену в том, что не дает ему видеться со своими детьми. Также Мухарский говорит, что уже четыре года Оболонский райсуд не может рассмотреть его иск о пересмотре суммы алиментов. Все это заставило его покинуть Украину.

"Это решение (уехать из страны, - ред.) стало совершенно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма представителю президента в Верховной рады Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине", - отметил Мухарский.

Как сообщал УНИАН, Мухарский устроил голый протест под Оболонским судом, который рассматривает его дело.

Позже шоумен разделся прямо на Майдане и лишь прикрылся бумажкой формата А4, на котором был написан лозунг – "Петренко – гей! Услышь людей!".

Напомним, 7 декабря текущего года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).

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Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления. Закон еще не подписан президентом.

6 февраля, вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.