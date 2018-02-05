Астрологи и медики рассказали, чего ожидать от входа Земли в "коридор затмений"

В минувшую среду можно было увидеть Суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и так называемой "голубой Луной". А 15 февраля стоит ожидать еще и затмение Солнца.

Астрологи призывают к взвешенности в ближайшие две недели. С 1 до 15 февраля Земля будет в "коридоре затмений", когда поспешные выводы и нервные движения особенно вредят.

В прошлую среду можно было увидеть суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой луной". 15 февраля нас ожидает затмение Солнца. Последний раз эти три фактора, как говорят знатоки, совпадали аж 152 года назад. Астрологи утверждают, что в этом временном промежутке или же "коридоре" можно изменить даже свою судьбу, если делать правильные и хорошо обдуманные шаги.

Ученые-астрономы и медики наоборот убеждают: эти космические явления не несут ничего особенного, а от информационного ажиотажа люди страдают. Тем временем, трансляцию лунного затмения на сайте NASA посмотрели три миллиарда человек, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Мистика окутала месяц вместе с зарождением человечества. Изменениями вокруг этого небесного тела люди в разные времена объясняли войны, эпидемии и стихийные катаклизмы. Его влияние, безусловно, существует, но значение именно затмений ученые не преувеличивают.

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"Вообще астрономы спокойно относятся к таким событиям. Они знают, что затмения бывают каждый год и не один раз, а где-то раза четыре, как минимум, два солнечных и два лунных затмения, но в этом году будет пять затмений: два лунных и три солнечных", - считает Ирина Верлюк.

В этот раз лунное затмение вживую можно было видеть на Далеком Востоке, в Азии, Австралии и части Северной Америки. Впрочем, желающих было гораздо больше: темой заинтересовались едва ли не все, кто имеет интернет. Действительно красивое зрелище усиливалось еще и явлением суперлуны. Она приблизилась к Земле на кратчайшее расстояние и поэтому показалась немного больше и на треть ярче, чем обычно. В отличие от фундаментальных ученых, астрологи придают луне в это время особое значение для людей. Правда, в нашем случае более весомым является влияние начало коридора затмений, который приближает Землю к затмению Солнца – источника энергии и жизни.

В своем отношении к небеснымх затмениям люди делятся на тех, кто не испытывает их влияния, тех, кто чувствует и тех, кто думает, что чувствует. То есть, если бы не услышали где-то про затмение, то не думали бы. Врачи, которые ежедневно принимают пациентов, скептически оценивают силу лунных и солнечных фаз. Медицинская практика свидетельствует, что гораздо больше жалоб на здоровье вызывают изменения не в космосе, а в атмосфере, то есть погодная нестабильность.

Здравый смысл подсказывает, что чтобы быть вполне спокойным за себя, стоит проконсультироваться с собственным врачом. Возможно, он подскажет какие-то дополнительные препараты, или изменит дозу уже назначенных, или иным образом поможет подстраховать самочувствие, особенно, если вы лечитесь.

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В этом совете медики совместные с астрологами. Последние тоже настаивают на здоровом, не нервном образе жизни, хотя и прогнозируют большие изменения в стране в течение года. Связывают их именно с вхождением в коридор затмений, однако суть изменений держат в тайне.

Позитивный настрой помогают держать и повелители телескопов – астрономы. Они тоже прогнозируют изменения, но рукотворные. Исследования гравитации небесных тел и черных дыр поможет решать земные проблемы, иногда неожиданным образом.

Все наши собеседники в один голос советовали держаться подальше от проходимцев и шарлатанов и в медицине, и в астрологии. Такие тоже активизируются в периоды лунно-солнечных затмений, задурюючи головы простакам. Прагматический здравый смысл, в любом случае, нас не подведет. Даже любителей загадок, которые мечтательно поглядывают на небо.