Адвокаты Януковича снова не пришли на заседание суда

Заседание коллегии Оболонского райсуда Киева в очередной раз переносится из-за неявки его адвокатов.

Заседание Оболонского районного суда г. Киева по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое должно было начаться сегодня в 10 утра, перенесено на 10 утра 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Владислав Девятко в начале заседания сообщил, что адвокат Януковича Виталий Сердюк уехал в командировку в Москву. Адвокат Игорь Федоренко временно не трудоспособен, а адвокаты Адриана Фозекош и Богдан Биленко находяться в командировке в Корсунь-Шевченковском.

Читайте такжеСамолет Януковича во время бегства заставили сесть угрозами - экс-охранник

В свою очередь прокуроры расценили неявку адвокатов как очередной срыв судебного заседания.

Следует подчеркнуть, что председательствующий сегодня Девятко неоднократно, обращаясь к адвокатам Януковича, просил их заранее планировать свои командировки таким образом, чтобы они не совпадали с днями судебных заседаний, которые обычно проходят еженедельно в среду и четверг.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.