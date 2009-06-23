Ющенко проводит встречу относительно крупнейшего контракта с Индией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с участниками проекта ремонта и модернизации самолетов Ан-32 для Индии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Контракт, подписанный в ходе ежегодного авиасалона в Ле Буржэ 15 июня 2009 г., предполагает ремонт и модернизацию в течение 5 лет 4 месяцев 105 самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Стоимость контракта - 397,7 млн. долларов. Главным исполнителем контракта с украинской стороны определено дочернее предприятие ГК «Укрспецэкспорт» - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт». Соисполнителями контракта является АНТК имени Антонова, ГП «410-й завод гражданской авиации», КиАЗ «Авиант», ОАО «Мотор Сич».

Контракт является крупнейшим за всю историю двусторонних украинско-индийских отношений.

Реализация этого проекта позволит в среднесрочной перспективе обеспечить рабочие места на украинских авиаремонтных предприятиях.

По данным пресс-службы, позиция Президента Украины заключается в том, что благодаря слаженной работе всего государственного аппарата - от поручений главы государства и решений СНБО до профильных специалистов - Украина получает значительный финансовый ресурс, обеспечиваются рабочие места, загружаются мощности предприятий. Наконец - демонстрируется колоссальный экономический потенциал нашего государства, добавили в пресс-службе.

После завершения встречи, ориентировочно в 10.00, в Секретариате Президента состоится брифинг генерального директора государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергея БОНДАРЧУКА и генерального конструктора АНТК имени Антонова Дмитрия КИВЫ.