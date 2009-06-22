Укрсоцбанк и Универсал Банк объединили сети банкоматов

АКБ «Укрсоцбанк» и ОАО «Универсал Банк» объединили сети банкоматов.

Как сказано в сообщении пресс-службы «Укрсоцбанка», размещенном на официальном сайте банка, объединенная сеть банкоматов данных банков составляет 8,7 тыс. единиц, из которых 194 банкомата принадлежат «Универсал Банку».

Банками-партнерами «Укрсоцбанка» являются ЗАО «ПУМБ», АКБ «Правэкс-банк», ОАО АБ «Укргазбанк», АКИБ «Укрсиббанк», ОАО «Ощадбанк», ОАО «Банк «Финансы и Кредит», КБ «Хрещатик», ОАО «Родовид Банк», «UniCredit Банк Украина», «Универсал Банк» и другие.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 46,674 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 42,691 млрд. грн., обязательства – 41,425 млрд. грн., собственный капитал – 5,249 млрд. грн., уставный капитал – 1,070 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн., в І квартале 2009 года – 54,156 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.

ОАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года.

Активы банка на 1 апреля составляли 7,574 млрд. грн., обязательства – 6,739 млрд. грн., собственный капитал – 834,585 млн. грн., уставный капитал – 837,712 млн. грн.

Чистый убыток ОАО «Универсал Банк» по итогам первого квартала 2009 г. составил 30,063 млн. грн. против 1,158 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. EFG New Europe Holding (Нидерланды) владела 99,952% его акций.