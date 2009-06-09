Аскания-Нова ушла в прорыв в борьбе за звание мирового чуда

Заповедник "Аскания-Нова", который представляет Украину на мировом конкурсе "Семь новых чудес природы", поднялся из 39-й на 15 позицию в Интернет-голосовании за претендентов на это звание в своей группе.

Следовательно, "Аскания" в своей группе - " Леса, национальные парки, национальные заповедники" имеет реальный шанс выйти в следующий этап, куда попадают 11 победителей.

До завершения голосования остался немногим меньше месяца: оно будет продолжаться до 7 июля этого года на официальном сайте.

О мировом конкурсе, о шансах украинского заповедника, о "раскладах" в нашей “E”-группе, об уровне и энтузиазме конкурентов читайте на сайте УНИАН в материале «Будет ли в Украине мировое чудо?

Детальная информация о конкурсе и правила голосования на украинском языке – на сайте акции «7 Чудес Украины».

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте .