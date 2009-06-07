В Тернополе запустили троллейбусный экскурсионный маршрут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, специально для этого отреставрировали старый чешский троллейбус Scoda 9Tp, который уже необходимо было списывать.

«Если бы этот троллейбус сдали на металлолом, то получили бы 10 тыс. грн. Вместо этого мы вложили у него 47 тыс. грн., возобновили основные агрегаты, отреставрирован кузов, внутри салон обит деревянной вагонкой, на полу – паркет, кресла обшиты современным дерматином», – отметили в пресс-службе.

Часовая экскурсия на 34-местном троллейбусе будет стоить 10 грн. В первую очередь мэрия ориентируется на учеников из районов, которые на время летних каникул будут приезжать на экскурсию, чтобы осмотреть Тернополь, а также на участников всеукраинских и международных симпозиумов, научных конференций или семинаров, проводить которые в городе стали все чаще. Также в городском совете предлагают использовать эксклюзивный троллейбус и для свадьбы.

Во время экскурсии троллейбус будет объезжать 4 микрорайона города, охватывая самые выдающиеся места Тернополя. Предусмотрены остановки для обзора парков и других интересных мест.

Также руководство города не исключает, что вскоре в Тернополе появятся передвижные кафе или летние площадки стационарных ресторанов на базе старых троллейбусов, которые уже находятся в критическом состоянии, однако которые еще можно отремонтировать и после реставрации задействовать для таких целей.