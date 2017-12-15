Трудности внутреннего туризма

Украина – страна, абсолютно не приспособленная для путешествий. Не случайно, если позволяют доходы, украинцы отдают предпочтение путешествиям по другим странам, которые предоставляют более высокий уровень сервиса и комфорта, а поездка не сопровождается стрессом и нервотрепкой. Ведь турист, который осмелится выбраться за пределы своего города, поселка, села для знакомства с достопримечательностями родной державы, столкнется со множеством проблем – отсутствием должного транспортного сообщения, нехваткой билетов, печальном качестве наших автодорог, превращающих поездки в сплошное многочасовое мучение, отсутствием комфорта и безопасности.

Нет, разнообразие туристических достопримечательностей нашей страны может удивить даже бывалых пилигримов. Но отсутствие нормальных дорог, развитой, удобной системы общественного транспорта и сервиса сводит все на нет.

Внутренний туризм в Украине, без преувеличения, является экстремальным занятием

Например, съездить на автобусе из Киева на один день в Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» (всего 180 км от столицы) не получится. Проблема - обратный рейс будет только утром следующего дня. Конечно, можно отправится в путь на машине. Но что делать людям, у которых нет автомобиля? А, помимо отсутствия комфортного транспортного сообщения, много вопросов вызывает и безопасность туристических поездок. Часто транспортные компании эксплуатируют автобусы до последнего, наплевав на все нормы безопасности, а водители работают на износ…

Поэтому внутренний туризм в Украине, без преувеличения, является экстремальным занятием.

Все «прелести» такого путешествия я ощутил на себе, когда решил познакомиться с достопримечательностями Каменец-Подольского, а потом отправиться в город Кременец. Опыт близкого знакомства со своей страной оставил противоречивые впечатления. И это - мягко сказано.

Первой причиной смешанных чувств стало отсутствие налаженного и удобного транспортного сообщения. Доехать из Киева в туристическую жемчужину - Каменец-Подольский, воспользовавшись услугами «Укрзализныци», мы с друзьями смогли лишь за семь часов. Это при том, что расстояние от Киева составляет всего 437 км.

По прибытии турист сталкивается с еще одним неприятным фактором «украинского гостеприимства» - в город он приезжает за полночь, так как в этом направлении следуют всего два поезда. Оба – ночные: один прибывает в начале первого ночи, а второй около трех часов. Для кого в «Укрзализныце» составляли такой график – непонятно, но очень мало приятного в том, чтобы сидя проехать семь часов, а потом, среди ночи, заселяться в отель.

Тем, кто готовится посмотреть Украину в период зимних праздников, следует быть готовым к проблемам

Тут, к слову, есть еще один нюанс - заселение под утро обойдется в полую стоимость номера за сутки. Хотя, по факту, находиться в гостинице придется всего несколько часов, так как выселение должно состоятся с 12 до 14 часов дня... Увы, это - не последнее потрясение во время моего путешествия по Украине.

Дальше – больше. Найти в интернете информацию о том, как добраться из расположенного в Хмельницкой области Каменца-Подольского в находящийся в соседней Тернопольской области Кременец, вообще не удалось. Смог сделать это лишь на автовокзале, откуда в направлении Кременца действительно ходил рейсовый автобус.

Отстояв в очереди и купив билеты, я подумал, что дело в шляпе, ведь расстояние между городами всего 210 км. Но реальность оказалась намного жестче. Старенький тесный «Спринтер» вез пассажиров объездными путями в пункт назначения около семи часов!

Отдельного удивления заслуживает тот факт, что в Кременец почему-то не ходят пассажирские поезда, хотя железнодорожный вокзал имеется…

Следующий этап приключений – возвращение домой, в Киев. Автобус межобластного сообщения, в котором за почти 300 гривен удалось забронировать место, походил на развалюху. Конечно, о комфорте на ближайшие четыре сотни километров пришлось забыть. Кроме того, пассажиров он забирал не на автобусной станции, поэтому вызывает сомнения и наличие лицензии у этого перевозчика. Не говоря уже о том, что в столицу я добрался за уже ставшие привычными семь часов! Даже подумалось, что, добавь я к стоимости билета еще сотку, мог бы улететь на самолете в Польшу…

Окончательно добила информация о том, что водитель, через два часа после прибытия в Киев, планирует возвращаться назад. Но как, если нарушение водителем режима управления пассажирским транспортом может привести к плачевным последствиям? Ведь переутомление и, как следствие, потеря концентрации, с большой долей вероятности могут стать причинами аварии. Сколько таких аварий ежедневно происходит по всей стране?

По идее, проверять перевозчиков должна организация «Укртрансбезопасность», которая, на данный момент, явно не справляется с этой задачей. В ведомстве сетуют на недостаточно жесткое законодательство. В свою очередь, в правительстве говорят, что Кабмин уже подготовил «перечень решений для активного развития рыночных отношений и свободной конкуренции» между межобластными перевозчиками в контексте разделения маршрутов и автостанций. Власти также, хотят установить минимальные требования по безопасности и страхованию пассажиров.

Впрочем, как показывает практика, принять какие-то новые нормы и законы - гораздо легче, чем воплотить их в жизнь. Поэтому в этой сфере вряд ли стоит ждать быстрых и качественных изменений. А это значит, что тем, кто готовится посмотреть Украину в период зимних праздников, следует быть готовым к проблемам. И очень хочется, чтобы такой «туризм по-украински» не отбил желание знакомиться с достопримечательностями нашей страны.

Александр Куницкий