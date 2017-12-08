Сами себя обрекаем: интернет и телевизор вместо доктора

Традиционно украинцы обращаются к врачам, когда уже прижмет окончательно (профилактические обследования у нас не в почете). А стрессы, малоподвижный образ жизни, бестолковое питание - здоровья не добавляют. Напротив, болеть мы стали больше и чаще. В то же время, походы к врачу сейчас – дело затратное.

Выходом из ситуации многие, кто почувствовал себя неважно, видят альтернативное врачевание, «малобюджетные» диагностику и лечение. И выход этот они находят на телевидении и в главном кладезе знаний – интернете.

Расскажу о «пользе» такой «альтернативной» медицины.

В хирургическое отделение одной из клиник поступил 80-летний пациент. Его диагноз звучал как приговор - желудочно-кишечное кровотечение. Людям с таким вердиктом необходимо без промедления оказывать помощь, ведь они довольно быстро могут перейти в мир иной. Существует два варианта лечения – оперативное и консервативное (медикаментозное), в зависимости от ситуации. Дедушке повезло. В его случае было показано консервативное лечение, да и, честно говоря, операцию он мог бы не перенести из-за возраста и сопутствующих болезней. Через некоторое время его, в относительном здравии, выписали домой. Спросите - причем тут «альтернативка»? Объясняю.

Выходом из ситуации многие, кто почувствовал себя неважно, видят альтернативное врачевание, «малобюджетные» диагностику и лечение. И выход этот они находят на телевидении и в главном кладезе знаний – интернете

Врач наделен не только определенными знаниями, но и методиками сбора информации о заболевании и, на основе этого, делает выбор лечения. Когда врач собирал сведения о возможных причинах состояния больного, выяснилось, что тот страдает болями в суставах и ему был назначен обезболивающий препарат, приблизительно, 2 месяца назад. Когда дедушка начал принимать эти медикаменты, ему стало лучше, но дискомфорт и болезненность при физической нагрузке все равно докучали. И вот тут наш герой по телевизору увидел рекламу «чудо-таблеток», которые якобы быстро и надолго избавят от любой боли. Конечно, он их приобрел и начал принимать. Впрочем, старый препарат тоже пить продолжил.

Пенсионер почувствовал некоторое облегчение, но не «излечился» окончательно – все равно что-то побаливало. А тут – следующая реклама по «ящику» и еще один «чудо-препарат», обещающий 100% избавление от боли. Как не поверить? Уже через неделю после нового самостоятельно назначенного «лечения» наш герой попал в больницу.

Как оказалось, дедушка принимал один и тоже препарат, но от разных производителей (действующее вещество одно, а названия разные). Это привело к передозировке и, как следствие, пенсионер заработал осложнение, едва не лишившее его жизни…

Конечно, кто-то из обывателей скажет, что это просто докторские страшилки. Но, к сожалению, это реальные истории из практики, показательные случаи. Поверьте, каждый врач может рассказать сотни подобных историй

Или еще один случай, но уже из практики «лечения» в интернете. Молодая девушка страдала от «молочницы» - заболевания половых органов, которое сейчас очень распространено. Чего только не пробовала, но болезнь устойчиво сопротивлялась. Вычитав очередной «чудо-рецепт» в интернете (надо было всего-то какое-то время вводить в заболевшее место сок одной головки чеснока), решила проверить на себе и его. Тем более, комментарии многочисленных счастливиц, излечившихся именно таким способом, придали уверенности в том, что обмана быть не может. Но, увы. Сок чеснока вызвал ожег с последующим сращиванием тканей, потребовалось оперативное вмешательство врачей… В результате, «чудо-лечение» привело к тому, что молодая девушка стала инвалидом.

Конечно, кто-то из обывателей скажет, что это просто докторские страшилки. Но, к сожалению, это реальные истории из практики, показательные случаи. Поверьте, каждый врач может рассказать сотни подобных историй.

А для самых ярых критиканов традиционной медицины и любителей «альтернативного лечения» напомню самую печальную историю современности – историю гуру электроники Стива Джобса. У него был диагностирован рак на ранней стадии и предложено традиционное медицинское лечение. Но Джобс отказался от него в пользу «альтернативной» – медиумы, шаманы и т.д. Только когда понял, что это не работает, вновь обратился к врачам. Но, к сожалению, было уже поздно. Об этом Джобс рассказал на одной из своих последних пресс-конференций. Конечно, медики максимально долго поддерживали его жизнь, но результат вам известен. Поэтому альтернативы врачам на сегодня нет. Есть только альтернатива – к какому доктору идти.

Денис Павловский, врач