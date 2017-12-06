С чашкой и постоянно на телефоне: как прошло утро Саакашвили под Радой (фоторепортаж)

С утра 6 декабря экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили вернулся под здание Верховной Рады в палаточный городок, где остаются ряд его сторонников.

В течение утра Саакашвили постоянно с кем-то разговаривал по телефону и пил что-то из чашки. Также он дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд заявлений.

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В частности, Саакашвили объявил, что собирает вече на 18:00 в центре Киева, где обещает объявить дальнейший "план действий".

Кроме того, политик назвал генпрокурора Юрия Луценко "двоечником без чести и совести" и в очередной раз отказался идти на допрос в ГПУ, вместо этого заявив о готовности принять следователей на территории палаточного городка.

Также Саакашвили утверждал, что во время утреннего штурма он находился в палаточном городке возле Рады, где он якобы и ночевал, однако силовики просто его "не нашли".

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, с обысками пришли представители ГПУ и СБУ.

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Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину. В СБУ объяснили, что Саакашвили задержан в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

При этом сторонники политика устроили столкновения под зданием, а потом начали блокировать движение машины с Саакашвили. Через несколько часов они смогли освободить политика, после чего колонной все вместе с Саакашвили двинулись к зданию Верховной Рады.