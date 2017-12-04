"Избушка на курьих ножках": исторический центр Одессы изуродовали опасным зданием (фото)

В историческом центре Одессы на ул. Княжеской соорудили жилой дом, который может побороться за звание самого уродливого здания в городе. Об этом пишет в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"Сразу видно, что городом крепкие хозяйственники руководят. Хотя, чего от них ждать, если сам главный архитектор Одессы Александр Голованов пристроил к своему дому балкон длиной в 15 метров", - подписал фотографии журналист.

Не известно, насколько постройка соответствует архитектурным нормам и является ли она безопасной как для прохожих, так и для самих хозяев дома.

Пользователей возмутила подобная постройка в историческом центре города.

"Избушка на курьих ножках", "в средневековых городах так этажи надстраивали", - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка Дмитрий Головин, которому разбили голову.