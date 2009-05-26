С 1 июня наследство можно оформить у частных нотариусов

15:46, 26 мая 2009
Общество
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Онищук думает, что очередей не будет

С 1 июня украинцы смогут оформлять наследство у частных нотариусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК сегодня на брифинге для прессы.

Министр напомнил, что с 1 июня вступают в силу изменения в закон о нотариате, которые дают право частным нотариусам оформлять наследство для граждан.

Н.ОНИЩУК отметил, что сегодня в Украине работает более 4,5 тысяч частных нотариусов, которые готовы обеспечить этот процесс.

Он выразил надежду, что отныне очередей на оформление наследства не будет.

 

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