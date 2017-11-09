Прокуратура провела обыски в ГФС и изъяла документы
Обыски были связаны с расследованием уголовного производства о содействии должностными лицами ГФС в минимизации таможенных платежей.
Следователями Прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ проведены санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Киева Надежда Максимец, передает "Цензор.НЕТ".
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Обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами фискальной службы, которые способствовали минимизации таможенных платежей и не принимали мер, чтобы государству был возмещен причиненный ущерб.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Подозрения пока никому не предъявлены.
Обыски уже закончились, работники прокуратуры изъяли необходимые следствию документы.