Прокуратура провела обыски в ГФС и изъяла документы

23:17, 09 ноября 2017
Общество
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Обыски были связаны с расследованием уголовного производства о содействии должностными лицами ГФС в минимизации таможенных платежей.

С ДФС выносят документы / скриншот 5.ua

Следователями Прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ проведены санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Киева Надежда Максимец, передает "Цензор.НЕТ".

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Обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами фискальной службы, которые способствовали минимизации таможенных платежей и не принимали мер, чтобы государству был возмещен причиненный ущерб.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Подозрения пока никому не предъявлены.

Обыски уже закончились, работники прокуратуры изъяли необходимые следствию документы.

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Теги: #обыски в ГФС