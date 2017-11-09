Прокуратура провела обыски в ГФС и изъяла документы

Следователями Прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ проведены санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Киева Надежда Максимец, передает "Цензор.НЕТ".

Читайте такжеВ НАБУ подтвердили проведение обысков у министра инфраструктуры Омеляна, о подозрении пока не сообщали

Обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами фискальной службы, которые способствовали минимизации таможенных платежей и не принимали мер, чтобы государству был возмещен причиненный ущерб.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Подозрения пока никому не предъявлены.

Обыски уже закончились, работники прокуратуры изъяли необходимые следствию документы.